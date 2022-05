Cuando llega ese momento de año en el que a tu coche le caduca la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) siempre se crean una serie de nervios. Sabes que tu vehículo funciona a la perfección, pero en una inspección técnica todo puede pasar. Es entonces cuando se forman dos grupos, los que antes de ir a la revisión se pasan por el taller para asegurarse de que no hay problema alguno, y los que se arriesgan y están seguros de que el coche está perfecto y van directamente a las instalaciones de la ITV. Si todo va bien, el resultado será favorable , pero aún así tienes que hacer algo antes de abandonar las instalaciones, de lo contrario, podría caerte una multa.

Si bien en muchas ITV son los propios trabajadores los que se ofrecen a hacer el cambio allí mismo, no siempre es así, por lo que ese detalle puede pasar desapercibido y, circular con la pegatina antigua y no con la nueva puede suponerte una multa de entre 80 y 100 euros.

No obstante, cabe destacar que la multa en este caso va dirigida al titular del vehículo. Es decir, si le haces el favor a un familiar de ir a pasarle la ITV, no colocas la pegatina y en el camino de vuelta las autoridades te multan por ello, irá dirigida al titular, no a ti.