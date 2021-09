Hace ya muchos años que te sacaste el carnet de conducir y realmente sabes conducir a la perfección, pero hay algunos detalles o maniobras del temario de la autoescuela que se nos han olvidado y que de vez en cuando, para qué nos vamos a engañar, nos saltamos sin recordar que realmente no está permitido. Por ejemplo, tocar el claxon en medio de un atasco o a otro conductor que ha realizado una maniobra no muy legal que te ha puesto en peligro. ¿Está verdadera permitido? Es una de las grandes dudas, ya que la norma establece las excepciones en las que podemos tocar el claxon sin problema .

Una mala maniobra de otro conductor que nos pone en peligro nos hace directamente ir al centro del volante y tocar el claxon para reprenderle o avisarle de tu presencia , pero esto no siempre está permitido, en parte por los niveles de ruido que ocasiona y que ayuda a aumentar los valores de contaminación acústica , por ello en muchos casos tocar el claxon está prohibido. Para saber qué sí y qué no se puede hacer está el Reglamento General de Circulación, recogiéndose su regulación sobre todo en el artículo 110 del documento.

"Excepcionalmente o cuando así lo prevea alguna norma de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, podrán emplearse señales acústicas de sonido no estridente, y queda prohibido su uso inmotivado o exagerado", reza el documento, que da tres claves en las que vehículos no prioritarios, conductores normales, pueden o no utilizar el claxon en carretera.