Lo más probable es que alguna vez que hayas ido a buscar a tu hijo al colegio, el instituto o cualquier otro lugar te hayas encontrado con que no hay aparcamiento, por lo que activas los cuatro intermitentes y paras en doble fila. El Reglamento General de Circulación prohíbe estacionar de esa manera tanto si hay o no conductor en el interior del vehículo, ahora bien, no lo recoge en la lista de lugares donde está prohibido parar. No obstante, esa parada debe hacerse de manera que no obstaculice la circulación ni ponga en riesgo al resto de usuarios de la vía, tanto vehículos como peatones.