Hasta 149 localidades españolas se verán afectadas por esta nueva normativa. La imposición de las nuevas zonas ZBE a partir de 2023 hará que muchos ayuntamientos comiencen a exigir que los vehículos que quieran transitar por la ciudad empleen el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) para controlar el acceso de los mismos. Implicará que a partir de 2023 los coches con etiquetas A, B y C (distintivo ambiental) no podrán circular en ciudades con más de 50.000 habitantes por la aplicación de esta ley, que establece que los municipios con mayor densidad de población tendrán que habilitar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Casi 4 millones de los 11,5 millones de coches que circulan por las ciudades españolas verán comprometida su circulación al no disponer de etiqueta. Esto supondrá la inmovilización del 32% de los vehículos al no cumplir con los requisitos de la DGT para llevar un distintivo medioambiental.

Etiqueta C . Es la etiqueta más habitual en el parque automovilístico español. Todos los coches nuevos la llevan (salvo que sean híbridos, microhíbridos, bifuel o eléctricos), así como los gasolina que cumplan una normativa igual o superior a la EURO IV (en la práctica, los matriculados de enero de 2006 en adelante) y los diésel EURO VI (de septiembre de 2015 en adelante). Los automóviles con etiqueta C pueden acceder a las ZBE pero no aparcar dentro de ellas (obligatorio en párking), mientras que fuera de las ZBE pueden circular con total libertad y también aparcar en zonas de estacionamiento regulado.

Etiqueta B. Es la ‘peor’ etiqueta dentro de las cuatro que hay. Es la adjudicada a vehículos de gasolina EURO III (de 2001 en adelante) y diésel EURO IV (de 2006 en adelante). No hay grandes diferencias en cuanto a restricciones de circulación respecto al distintivo C, aunque sin duda alguna, con el tiempo la etiqueta B perderá privilegios mucho antes que la C. Aparte, aparcar en zonas de estacionamiento regulado con un vehículo con etiqueta B sale más caro que con un C, puesto que acarrea una penalización del 20%.