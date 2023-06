Es importante tener presente que desde el 1 de noviembre pasado la DGT ya no envía estas notificaciones en papel y solo emplea el nuevo sistema electrónico . Así es como lo determina la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en su artículo 60 sobre la obligatoriedad de que las personas jurídicas dispongan de una Dirección Electrónica Vial.

Aquellas personas jurídicas que todavía no cuentan con la DEV, la DGT les habrá asignado una de oficio para que puedan tener un buzón donde recibir las notificaciones. El problema es que el organismo no avisa de que existe una comunicación nueva porque no cuenta ni con el número de teléfono móvil de la empresa ni con su dirección de correo electrónico. En todo caso la empresa puede acceder a su DEV periódicamente para comprobar todo aquello que haya pendiente.