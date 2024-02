En Uppers hemos tomado nota de uno de los últimos informes de la OCU sobre los pros y contras del coche eléctrico y de hidrógeno que nos ha ayudado a aclarar bastante nuestras dudas. El hidrógeno como fuente de energía para la propulsión de un vehículo no es una novedad pues esta tecnología ya la utilizó en los años sesenta General Motors en su furgoneta Electrovan. Sin embargo, no tuvo éxito y es actualmente cuando las marcas están empezando a presentar algunos modelos de pila de combustible de hidrógeno en el mercado como una alternativa a los motores de combustión interna tradicionales e incluso a los modelos eléctricos con batería.

Los coches propulsados por pila de combustible de hidrógeno utilizan la reacción electroquímica que se produce entre el hidrógeno y el oxígeno del aire para generar electricidad y hacer funcionar un motor eléctrico. No se emiten partículas contaminantes a la atmósfera porque el funcionamiento solo genera vapor de agua. Hay una desventaja, el hidrógeno no existe como tal en la naturaleza con lo cual es necesario obtenerlo para su posterior alimentación del tanque del vehículo.

La obtención se lleva a cabo tras un proceso denominado reformado o por electrolisis. En el reformado se hace reaccionar un hidrocarburo (gas natural o carbón) con vapor de agua a alta presión y temperatura, no obstante, aunque el procedimiento no es caro, la actividad contamina ya que se generan 10 kilos de dióxido de carbono por cada kilo de hidrógeno producido. En cuanto a la electrolisis, consiste en la descomposición de agua con energía eléctrica, un proceso mucho más caro que el reformado, pero si esa electricidad empleada proviene de una energía renovable no existe emisión de CO2 con lo cual puede ser absolutamente sostenible.