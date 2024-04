La excepción que hace la DGT para atender sin cita previa

El 94 % de los trámites de la DGT se pueden hacer de forma telemática, ya sea por teléfono -060-, Sede Electrónica o en la aplicación móvil AppmiDGT, no hay que olvidar que hay segmentos poblacionales que no pueden hacerlo, bien por su desconocimiento de las nuevas tecnologías, o por no tener acceso a ellas.