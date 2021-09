Por un lado está la aislada , la cual funciona de manera independiente a la red eléctrica. Con este tipo de instalación se capta la energía solar con los paneles de la propia placa y se almacena la energía en baterías . Pese a que es una buena opción, hay que tener en cuenta que durante la consecución de varios días nublados no se podría cargar el vehículo , ya que la energía acumulada también va destinada para el resto del hogar y durante esas jornadas no se han podido recargar las baterías por falta de luz solar.

En lo que respecta al modelo de autoconsumo, la instalación fotovoltaica sí que está conectada a la red eléctrica , aunque puede ser de dos maneras diferentes. O bien con excedentes y sin compensación, que no está indicada para los hogares, o bien con excedentes y compensación . En este último la casa puede obtener energía tanto de sus placas como de la red eléctrica debido a que en caso de excedente, lo que sobra va a parar a la red, permitiendo un ahorro en la factura por una compensación por parte de la comercializadora con un precio acordado previamente.

Si se posee una instalación conectada la parte buena es que también se puede añadir un control dinámico de potencia, que lo que consigue es regular la potencia transformada por los paneles solares y la energía de la red contratada mientras el coche se está cargando. De esta manera, lo que se puede lograr es que mientras cargamos el vehículo solo se use el excedente de energía recogida por las placas . Por el contrario, también se puede optar por una carga rápida combinando la energía de los paneles con la contratada, ofreciendo así diferentes posibilidades para no quedarte nunca sin tu coche.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta la potencia que necesitamos no solo para abastecer a nuestro vehículo de energía, también a nuestro hogar para el consumo diario, que varía de una casa a otra y también según la capacidad de la batería de cada coche. Un panel solar suele proporcionar entre 150 y 500 W de energía dependiendo de la situación geográfica y las horas de sol con las que cuente cada punto geográfico. Así, las baterías de los híbrido enchufables suelen partir desde los 13'2 kWh hasta los 50 o 75 kWh de los vehículos totalmente eléctricos.

No obstante, una de las recomendaciones principales cuando cargamos el coche teniendo paneles solares es intentar hacerlo de día, más aún si está soleado. Durante la noche no hay luz, por lo que no se genera energía, por eso es durante las horas centrales cuando mejor viene cargarlo, aunque muchos, por incompatibilidad de horarios, tengan que hacerlo a última hora de la tarde o cuando ya ha caído el sol.