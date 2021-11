Hay cosas que no tiene término medio. O lo amas, o lo odias, no hay medias tintas. Posiblemente el caso más representativo de esto sea el olor a gasolina. Desde que eras pequeño, cuando te ibas de vacaciones con tus padres y parabas a repostar, el olor de la gasolina entraba por tus fosas nasales y, o te encantaba o te repugnaba. Y lo más seguro es que dentro de ese coche hubiesen diversas opiniones sobre ese característico aroma. Pero ¿por qué mientras unos disfrutan con el olor otros no lo soportan? Pues la ciencia tiene mucho que decir sobre ello.