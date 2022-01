El invierno es la temporada del año en la que más se resienten los vehículos . Independientemente de si contamos con un garaje donde guarecerlo o si debemos dejarlos en plena calle, cuando llega el frío todas las partes de nuestro coche se resienten y corren el riesgo de sufrir daños difíciles de reparar que no solo pueden repercutirnos en el bolsillo, sino también en nuestra conducción y seguridad en la carretera.

Para evitar que nuestro coche se deteriore en estos meses de invierno, es importante que nos armemos de paciencia y no perdamos los nervios. De lo contrario, no solo no conseguiremos poner el coche en marcha, sino que, en el peor de los casos, nos veremos obligados a hacerle una visitilla al taller para reparar averías. Además, antes de intentar encender el motor, es importante que nos aseguremos de que nuestro coche está en buenas condiciones y que lo limpiemos, eliminando el hielo que se haya podido acumular.