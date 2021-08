Ahora bien, no para todos es una alegría aventurarse a comprarse un coche nuevo, pues la medida no tiene carácter retroactivo, es decir, para aquellas compras que se hayan fraguado previamente al 12 de julio no se le aplicará la modificación del impuesto de matriculación, por lo que el precio final de su coche será el que era hasta el momento y no se podrá reclamar la diferencia.