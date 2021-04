¿Por qué es tan importante la batería del coche?

Como consecuencia, en el momento en el que nuestra batería llegue a su fin, no podremos arrancar el coche, una situación la mar de violenta que puede llegar a ponernos en grandes aprietos, especialmente si ocurre mientras estamos de viaje en un país extranjero. Por suerte, la batería no suele gastarse de un dia para otro, por lo que, antes de que esto ocurra, tendremos tiempo para cambiarla. Eso sí, es importante que atendamos a los síntomas que vaya mostrando para evitar complicaciones innecesarias.

Indicios de que debemos cambiar nuestra batería

Uno de los indicios más claros de que debemos revisar la batería de nuestro coche aparece cuando nos cuesta arrancar el motor, especialmente si este problema ocurre con frecuencia y en invierno. Las baterías son muy sensibles a las temperaturas bajas, así que, si en los meses más fríos del año ves que tu coche no arranca con normalidad, no dudes en llevarlo al taller. Es probable que tu batería haya sufrido algún daño y que necesite una reparación o, en el peor de los casos, un cambio. Además, si el motor arranca con poca potencia, también deberemos preocuparnos. La batería debe tener una tensión mínima de 12,5 voltios, por lo que, si vemos que tiene menos, no hay duda: toca cambiar.