No obstante, en la Ley se aclara específicamente que aquellos accesorios no fijos, que puedan ser extraíbles, como la radio o dejarte el teléfono móvil sobre el asiento, si no quieres que sean vistos debes retirarlos tú mismo, es tu responsabilidad. Esto se debe a que si se produce un robo de algunos bienes que tengas en el interior del vehículo esto ya no alcanza "al titular del aparcamiento la responsabilidad sobre la restitución".