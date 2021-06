"Soy motero desde que era un chaval, las he tenido de todo tipo, no hay nada que hacer, no se puede evitar esa absoluta pasión por las motos…", reconoce el periodista en la publicación. Ya hace un par de años, en otro post, nos enseñó "algunas de las motos de mi vida", como él mismo las define, muchas de ellas ya vistas por sus compañeros de redacción, ya que acostumbra a llegar a los Informativos sobre alguna de sus preciadas motos.