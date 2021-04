Multa. Esa palabra que siempre te viene a la mente cuando ves que te has pasado de la velocidad en una carretera y crees que te ha captado un radar, ves un papel colocado en el parabrisas de tu coche cuando vas a cogerlo o encuentras en tu buzón una carta de Tráfico. Pero a veces se nos pasa un aspecto esencial y que, de pararnos la autoridad, podría conllevar una cuantiosa sanción. Te hablamos de los papeles o documentos que hay que llevar siempre en el coche para librarte, al menos, de una multa por no tenerlos. Aún así, algunos de esos documentos puedes llevarlos en la aplicación móvil de la Dirección General de Tráfico (DGT) sin necesidad de tenerlos in situ. ¿Quieres saber todo lo que debes llevar?