Ha aparecido en los, periódicos, telediarios e informativos de toda Europa. El protagonista también es Upper, tiene más de 45 años, pero en este caso calza ruedas, en concreto cuatro neumáticos , que por fin se han movido de su sitio después de estar inmóviles los últimos 47 años. Hablamos de un Lancia Fulvia de 1962 , cuyo dueño dejó aparcado en 1974 y hasta estos días, no movió.

La historia es tan alucinante, que Italia no ha dudado en declarar monumento a este vehículo, que ha rozado el medio siglo estacionado en el mismo lugar sin ser puesto en marcha. Su dueño se llama Angelo Fregolent, tiene ahora 94 años y hace justo la mitad, 47, un día, dejó aparcado su coche delante de casa… y desde entonces no lo ha movido.

La principal excusa con la que ha contado el bueno de Angelo, es que toda su vida ha trabajado en un kiosko de prensa que se encontraba justo al lado de su casa. De ahí que el corto desplazamiento diario lo hiciera a pie y, por eso, no ha tenido necesidad de mover el coche en todo este tiempo, al menos por motivos laborales.

Como puedes imaginar, el tiempo no pasa en balde y la carrocería del coche más googueleado de Italia muestra las huellas del día a día. Sin embargo, hay que felicitarse porque, a pesar de que el coche no se ha movido en todo este tiempo, los vándalos de turno no han hecho de este coche objetivo de sus salvajadas y se mantiene realmente bien, algo oxidado, eso seguro, pero sin señales externas de ningún tipo de vandalismo.