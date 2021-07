Aparcar donde no debemos, pisar el acelerador más de la cuenta o forzar pasar con el semáforo en ámbar cuando justo cambiaba a rojo. Estas tres acciones pueden tener una consecuencia que no nos gusta a nadie: una multa . Peor aún es si nos llega más de una pero, ¿cómo va a pasar eso? Lo cierto es que en ocasiones nos puede llegar más de una sanción por la misma infracción , ¿es posible o un simple error? Pues dependerá, ya que puede ocurrir que nos llegue más de una como que sea un error.

Pero también hay supuestos en los que no pueden sancionarte más de una vez. Es en el caso de que por el mismo hecho que has repetido, una infracción continuada, no hayas recibido la notificación de la denuncia, por ejemplo por estar mal aparcado. El artículo 63.3 del Procedimiento Administrativo común de las administraciones públicas dice que "no se podrá iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificados como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo".