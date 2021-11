La mayoría de los conductores, según las previsiones, deberán pagar en torno a unos 32 euros anuales . No obstante, esta cifra cambiará el año que viene, cuando aumenten las tasas y el umbral de tolerancia se reduzca, obligando a tributar a los turismos a partir de los 95 gramos por kilómetro y a las furgonetas a partir de 140 gramos por kilómetro.

El pago se podrá realizar a partir de la propia pantalla de consulta del padrón definitivo . Los propietarios que no hayan realizado el pago antes de octubre recibirán una notificación en su domicilio fiscal con el importe a pagar y los plazos de ingreso. En este caso, el importe también podrá abonarse a través del teléfono 012, el teléfono de la Agencia Tributaria Catalana (935515151), las entidades financieras colaboradoras y las oficinas de Correos.

Si has domiciliado el pago antes del 15 de julio y te has suscrito a la notificación electrónica, sin embargo, no tendrás que preocuparte por el pago, ya que se cobrará automáticamente en tu cuenta el día 5 de noviembre. Además, disfrutarás de una bonificación del 2% de la cuota.