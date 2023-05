No nos preparan para jubilarnos, pero sí podemos planificar nuestra economía para que el tiempo después del curro sea realmente ‘jubiloso’. ¿Cuánto voy a necesitar para no pillarme los dedos? ¿Cuándo tengo que empezar a ahorrar? ¿Cuánto guardo al mes? Te damos algunos consejos de mano de los expertos de VidaCaixa.

Traza un plan de ahorro y síguelo con disciplina. Lo primero que has de saber es de cuánta renta vas a disponer una vez que te hayas jubilado. Para ello es esencial saber qué pensión te va a quedar . Lo mejor es entrar en el simulador de la Seguridad Social. Puedes entrar de muchas formas y no es necesario tener certificado digital ni DNI electrónico, incluso puedes hacerlo vía sms.

El simulador calcula la pensión que va a quedarte el día que te corresponde jubilarte, pero también te permite simular cuánto ganas o pierdes si te jubilas antes o después. Para que los cálculos sean más precisos, debes incluir si has tenido hijos a tu cuidado o menores acogidos, si has solicitado el complemento para la reducción de la brecha de género, si tienes reconocida alguna discapacidad, si has tenido trabajos que permitan anticipar la jubilación o si has trabajado en el extranjero.

No importa la edad en la que empieces a ahorrar. No hay edad tope para comenzar. Si hasta ahora no has podido, no importa, empieza hoy, existen muchas posibilidades de inversión y con un buen asesoramiento profesional conseguirás rendimientos que mejorarán tu renta en la jubilación.