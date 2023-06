Juan Echanove: "Soy un sesentón y lo soy a gusto"

Entra en plató y modula la voz. Localiza la cámara a la derecha. El foco es favorecedor. “¿Se me oye bien? Un, dos, un, dos”, dice Juan Echanove nada más colocarse en el punto acordado, junto al pulsador y frente a las siete pantallas. Más de cuatro décadas trabajando en escenarios y sets, son muchas tablas y saber estar. Y se nota. Empieza la entrevista y hablamos sobre la ruta de la vida con este madrileño que aprecia de verdad las cosas buenas de la vida .

Con idéntico entusiasmo ha disfrutado siempre de su trabajo como actor. “No sé cuándo empecé a darme cuenta de que quería ser actor, a mí me gustaba jugar y divertirme… y salir a un escenario y que me aplaudieran”, explica sobre el origen de su vocación. “Empecé a trabajar a los 17 y llevo 45 años sin parar”, añade. El dinero no le mueve pero esconsciente de que disponer de cierto ahorro le ha permitido poder elegir sus papeles y dedicarse a producir obras que de verdad le han importado. “Te da independencia”, recalca.