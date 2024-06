Los protectores solares se presentan en multitud de formatos y texturas para facilitar su uso; en gel, en fluido, en crema, en aceite, en bruma, en mousse, en spray e incluso en stick, de modo que no hay excusa que valga, porque ya existe un tipo de cosmético que protege del sol para el hombre más exigente o puntilloso. Actualmente, la mayoría de los productos se aplican fácilmente, no pringan nada y además son de absorción rápida.

Tal vez, una puntualización es que lo ideal sería utilizar uno para todo el cuerpo y elegir otro producto específico para el rostro y el cuello , que suele ser más fluido y ligero. Incluso hay ciertos tratamientos faciales que ya incorporan un SPF 15 o 30 además de vitamina C, niacinamida, ácido ferúlico o ácido hialurónico.

La casa MartiDerm ofrece Pigment Zero DSP-Crema FPS 50+ en una textura en crema formulada para el rostro y el cuello. Como tal, además del protector solar cuenta con activos despigmentantes como el ácido tranexámico, el ácido salicílico, el ácido ferúlico o el ácido kójico que unifican el tono y evitan la aparición de nuevas manchas. También incorpora de base niacinamida y vitamina C, que dota a la dermis de jugosidad y luminosidad pero no grasa.