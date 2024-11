Parece que un rostro ovalado es casi perfecto sobre todo gracias a su simetría , sin embargo, no todos los cortes de pelo encajan con esta fisionomía y uno inadecuado puede restar bastante al atractivo de su imagen en conjunto. De este modo, en estos casos los peluqueros recomiendan a sus clientes decantarse por cortes de cabello corto y no dejarlo largo , que si “se empeñan” en dejarlo crecer en exceso se lo peinen hacia atrás y que en ningún caso permitan que las patillas cobren protagonismo porque es probable que “deformen la simetría de sus rasgos”. De la misma manera desaconsejan los flequillos y los peinados cayendo en la cara.

Siguiendo la línea del corte quiff para un rostro ovalado también se aconseja un taper fade with quiff. Consiste en un degradado que comienza en la base de la cabeza, tanto en laterales como en zona posterior, hasta que llega a la parte alta donde el cabello se deja un poco más largo para transformarse en un copete.

Un corte undercut with the comb over es un penacho con raya. Es arriesgado pero otorga a la persona de una gran personalidad y refuerza las facciones ovaladas que son tan atractivas. Un penacho en realidad es el adorno de plumas que llevan algunos cascos, los tocados o las cabezas de un caballo cuando se engalanan. En peluquería un penacho es cuando se dota a la parte más alta del cabello de mucho protagonismo porque sobresale bastante. Sin embargo, el punto moderno y más llamativo todavía en este caso es porque el penacho se limita en un lateral por la raya. Para ello se perfila la franja que separa el penacho que corona la cabellera con un degradado. Al otro lado de la raya el pelo va muy corto y además se va degradando incluso hasta quedar rapados ambos laterales.