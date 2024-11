¿Y el sarcasmo? "El sarcasmo es la forma más baja de ingenio , pero la forma más alta de inteligencia", escribió en el siglo XIX Óscar Wilde. Signo de inteligenia o no, los expertos en comunicación y los terapeutas de pareja aconsejan no utilizar esta forma de expresión. La razón es simple: el sarcasmo contiene un punto de veneno y puede dañar las relaciones personales. Dicho de otra manera, el sarcasmo puede echar leña a cualquier fuego .

Pero el humor, en cualquiera de sus formas, también es subjetivo. No todo el mundo lo entiende igual y puede herir susceptibilidades. El humor cambia con los usos sociales y culturales. Como ejemplo más claro, ¿cuántos chistes de los años 70 u 80 no podrían hacerse ahora en España? Por tanto, no podemos intentar ser graciosos con todo y en todo momento. En el caso del sarcasmo, puede abrirse, incluso, un punto de no retorno en una sociedad tan polarizada como la nuestra.