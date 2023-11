'Silent walking', la tendencia de TikTok para lograr paz mental

Comenzó a ser tendencia a principios de este verano después de que la creadora de contenido de TikTok, Mady Maio , hablara sobre los consejos que recibió de su nutricionista de caminar durante 30 minutos al día en lugar de hacer cardio como solía hacerlo. Sugerencia que llevó a cabo y a la que además sumo el reto de no escuchar música, ni cualquier otra cosa, sino caminar en riguroso silencio.

Si no puedes caminar muy lejos o no tienes acceso a la naturaleza, debes puedes dar un paseo silencioso en cualquier lugar. Para aquellos que viven en ciudades ten en cuenta que tu entorno no necesariamente tiene que estar en silencio, el silencio lo hace uno mismo.