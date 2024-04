Marc Górriz, jefe de tenis de la Rafa Nadal Academy: “Rafa nos enseñó la importancia de lo mental"

Al frente de este nutrido grupo de profesionales en todo lo que se refiere a puro tenis está Marc Górriz, Head of Men’s and women’s Tennis en la Academia. Marc llegó a ser número 88 de la APT en individuales y el 73 en dobles en la década de los 90 y, tras colgar la raqueta, decidió enfocar su carrera hacia la parcela del entrenamiento, debutando en el 99 junto a Roberto Carretero. Por sus manos pasaron nombres tan importantes como Sergi Bruguera o Robin Haase y ahora desempeña un papel fundamental en la Rafa Nadal Academy dirigiendo a los entrenadores, coordinando las sesiones diarias en pista y supervisando la actividad de los diferentes grupos de jugadores.

Me decías que la parte mental no se trabaja tanto en programas cortos. Sin embargo, es uno de los grandes rasgos diferenciadores del juego de Rafa.

Claro, y por eso es importante, porque lo mental hace que todo se coordine y funcione. No tiene por qué ser un entrenamiento específico mental, aparte de la pista. En cada entrenamiento hay una parte mental que se trabaja automáticamente. Por ejemplo, tengo que hacer un ejercicio, pero estoy cansado y no quiero. Da igual, hay que hacerlo. No me sale. Hay que hacerlo. Prefiero hacer aquello otro. Hay que hacerlo.