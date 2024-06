11 baños, varias piscinas y campo de golf: la nueva casa de Mbappé en Madrid

Solucionado el drama de la vivienda en Madrid: Kylian Mbappé ya tiene casa. Se trata de una residencia valorada en 11 millones de euros que el astro francés le ha comprado a Gareth Bale, ex jugador del Real Madrid. ¿Qué te compras por 11 millones? Además de la ciudadanía golden en cualquier país del mundo, te compras también 7 dormitorios, varias terrazas, 11 cuartos de baño, green de golf, sala de proyecciones, jacuzzi, piscina y parking para seis coches, todo distribuido en unos 1.200 m2 de superficie construida de un total de 15.000. It's good to be the King.