Al día siguiente, Mbappé lanzaba un mensaje al Real Madrid. "Gracias al Real Madrid y a Florentino Pérez. Reconozco la oportunidad y el privilegio de haber sido cortejado por una institución así. Imagino la decepción, a la altura de mis dudas . Seré su primer aficionado en la final de la Champions, en París. En mi casa". Sin duda, un 'no' que no ha sido bien recibido en el equipo presidido por Florentino Pérez después de tanto tiempo tras el futbolista francés y con el que las negociaciones ya estaban prácticamente cerradas. ¿Cómo se acepta un rechazo de tal magnitud?

Probablemente nunca te hayas visto en la situación de estar a punto de fichar a uno de los futbolistas más cotizados del mundo, pero sí en una situación en la que un 'no' como respuesta o un rechazo ha dolido más de lo que esperabas porque no entraba en tus expectativas.

Aceptarlo no es una tarea sencilla. Si no lo es cuando sabes que existe esa posibilidad, menos aún cuando parece que todo está cerrado para que sea un 'sí'. Para anteponerse a ello el primer paso es aceptar la realidad para poder continuar con nuestras vidas , pero eso conlleva un proceso y una serie de consejos.

En primer lugar, los profesionales de El Prado Psicólogos aconsejan buscar soluciones y no dejarse ahogar en las quejas. "Lamentarte por lo que te ha ocurrido no cambiará la situación, si te quedas atascado en las quejas te convertirás en una víctima de las circunstancias. Las quejas que no conducen a un plan de acción son una pérdida de energía, una energía que podrías usar de manera más inteligente para buscar soluciones alternativas" , explican.

Un 'no' no es el fin del mundo. No tener a Mbappé puede doler, por eso no hay que centrarse en lo que no se tiene o no se ha conseguido, sino cambiar la perspectiva y centrarse en lo que sí se tiene, lo que se puede lograr con ello y sentirse agradecido.