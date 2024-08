Ha sido la imagen más dramática de los Juegos Olímpicos de París. Carolina Marín rugiendo de dolor e impotencia al lesionarse de gravedad cuando dominaba con autoridad su semifinal de bádminton frente a la china He Bing Jiao con ventaja de 21-14 y 10-8. Solo una desgracia parecía poder apartar a la campeona española de las medallas y esta llegó de la manera más cruel posible, con otra lesión de rodilla, la misma que la dejó sin los JJOO de Tokio.

Las lágrimas de la onubense no solo conmovieron a todo el público, que le dedicó una atronadora ovación cuando no le quedó más remedio que marcharse al vestuario, también a la Federación Española de bádminton (Fesba), que se apresuró en plantear la posibilidad de que el Comité Olímpico Internacional (COI) otorgue una medalla de bronce honorífica a la deportista española a modo de reconocimiento especial dadas las circunstancias.

El COI entrega hasta dos medallas de bronce en deportes de contacto como el boxeo y el judo, pero no sucede así en el bádminton. "Vamos a solicitarlo a sabiendas de que es muy complicado. He hablado con representantes de los máximos organismos, y es el COI el único que puede hacerlo. Curiosamente, en Mundiales y Europeos hay dos bronces, ya que no se juega el tercer y cuarto puesto. La única competición en la que se hace es en los Juegos Olímpicos", explicaba el presidente de la Fesba, Andoni Azurmendi.