La primera mujer en correr un maratón cada día (¡y con 55 años!)

¿Cuál es el colmo de alguien que se propone correr una maratón diaria durante un año entero? Que te toque un año bisiesto. Esa es la razón por la que Hilde Dosogne -55 años, ingeniera bioquímica de profesión- no corrió 365 sino 366 maratones durante 2024. Imaginamos que al acercarse al final de su cometido, poco importaba ya una maratón más. El caso es que su historia ha asombrado al mundo , no solo porque se trata de la primera mujer en lograrlo sino porque su hazaña tenía además un fin altruista: recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.

Durante todo 2024, Dosogne -conocida ya como 'Marathonwoman'- no solo corrió en condiciones climatológicas adversas -el viento y la lluvia fueron sus principales enemigos- sino que al hacerlo durante todos los días del año, tuvo que correr con gripe, con bursitis, con ampollas y hasta con Covid. Sin contar media docena de accidentes que tampoco pudieron con ella. Lo más duro para la corredora, sin embargo, no fue el inusual esfuerzo físico, sino el mental. "La tensión mental es más dura que la física. Por supuesto, físicamente, todo tiene que estar bien. De lo contrario, no puedes correr cuatro horas todos los días. Pero fue un esfuerzo más mental estar allí en la línea de salida todos los días", declaró a Associated Press, tras terminar su última maratón en Gante (Bélgica).