Las bandas elásticas para entrenar tienen tres grandes ventajas frente a las pesas: no son caras, no pesan y no abultan con lo cual se pueden llevar a cualquier parte. Además, la resistencia que ofrecen también permite trabajar la fuerza muscular. Precisamente, esta es una recomendación que hacen los médicos sobre todo a partir de los 50 años cuando esa fuerza ayuda a contrarrestar los efectos del envejecimiento como la pérdida de masa muscular y de densidad ósea.