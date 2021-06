Comienza con rutas sencillas

Mira siempre hacia delante

Puede parecer una obviedad, pero si quieres evitar accidentes es necesario que mires a lo lejos y hacia delante . De lo contrario, es probable que acabes en el suelo por no ver los obstáculos antes de que sea demasiado tarde.

Así que, cuando salgas por la montaña, aparta el miedo, levanta la mirada y apunta al sendero, a la meta a donde quieres llegar. No solo evitarás comerte una piedra o dos, sino que, además, podrás ir más rápido. Eso sí, no te olvides del casco. Uno nunca sabe cuando puede tropezar, y es importantísimo estar bien protegido para no hacerse daño.