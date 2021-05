Superman

Un ejercicio muy fácil de realizar con el que mejoraremos la fuerza de nuestros oblicuos y espalda baja. Túmbate boca abajo sobre tu esterilla, extiende los brazos y piernas y levántalos simultáneamente hasta que no toquen el suelo . Mantente así unos segundos, baja de nuevo al suelo y repite tantas veces como quieras. ¡Así de fácil!

A la hora de hacer el superman , recuerda alzar el cuello hacia arriba y no forzar demasiado las elevaciones para evitar molestias y dolores. Además, si lo prefieres, en lugar de subir las piernas y brazos a la vez, puedes alternar las elevaciones de la pierna izquierda y el brazo derecho con las la pierna derecha y el brazo izquierdo.

Puente de glúteo

Por el nombre, tal vez no parezca la opción más indicada para fortalecer nuestra espalda, pero nada más lejos de la realidad. El puente de glúteo es un ejercicio que trabaja los glúteos y la zona trasera de las piernas y que nos ayuda a mejorar la musculatura de la espalda baja . Además, es muy fácil de realizar.

En este momento, asegúrate de que las rodillas no se tocan ni se separan demasiado y de que levantas la pelvis haciendo fuerza con las piernas y no con los brazos. Tras mantener esta postura durante unos segundos, baja las caderas, pero no toques el suelo. Repite tanto como quieras.