Aunque es un hecho que una gran parte de la población realiza deporte, todavía existen muchos mitos que se asumen como ciertos cuando, realmente, no lo son. ¿Es necesario sudar mucho para perder grasa? ¿Es mejor la mañana que la tarde a la hora de realizar ejercicio? ¿Por qué debería empezar a hacer pesas si mi intención no es aumentar músculo? ¿Se puede tonificar el cuerpo a partir de los 50 años o es ya imposible? Desmitificamos algunas de las afirmaciones más comunes de la mano de Luis Fabián Bene, entrenador personal de la aplicación Gympass.

No necesariamente; de hecho, es uno de los mitos más comunes del mundo del fitness. La sudoración no afecta de la misma forma a unas y otras personas, es simplemente la pérdida de agua en el cuerpo. Por tanto, el hecho de sudar mucho al realizar una determinada actividad no significa una pérdida de grasa corporal per se, sino que dependerá de las condiciones físicas de las personas.