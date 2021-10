Gracias al éxito, Van Damme ha continuado grabando vídeos de sus entrenamientos y algunos de ellos cuentan con millones de visitas. "Hace años me lesioné y me rehabilité para volver a tener flexibilidad, destreza y estar en forma. Me gustaría compartirlo con ustedes. Es un programa en el que no se necesitan pesas y se puede hacer con lo que se tenga en casa", explica en los vídeos para demostrar que cualquiera puede unirse a él.