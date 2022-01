Con la llegada del nuevo año la gran mayoría de las personas se pone como propósito hacer más ejercicio, por lo que en estas primeras semanas del año los gimnasios se ven abarrotados de gente hasta que poco a poco, tras el subidón del comienzo, muchos se van bajando del barco hasta que solo quedan los más constantes. Pero no solo en el gimnasio se hace deporte, otros tantos prefieren el aire libre, parajes naturales para echar una carrera en un ambiente más verde, como en la montaña, una práctica para la que, eso sí, se requiere preparación, no es para novatos, como la ultramaratón Highland Kings, que ya no es que sea dura, también es una carrera exclusiva no apta para cualquier bolsillo.