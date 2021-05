Juan del Val ha recuperado una de sus grandes pasiones, desconocida para algunos: el triatlón

El escritor no se ha conformado con cualquiera, del Val se ha atrevido con algunos Ironman

Aunque lleva años sin hacerlos, los recuerda con cariño e incluso tiene ganas de retomar su faceta deportiva

El colaborador y escritor Juan del Val nunca deja de sorprender. Hasta hace unos años se mantenía en un segundo plano de su mujer, Nuria Roca, pero en los últimos tiempos han formado un tándem de lo más divertido y cada vez se dejan ver más juntos, tanto en la pantalla como en sus redes sociales. Ahora del Val ha mostrado una faceta que, pese a que nunca la ha mantenido oculta, es una de las más desconocidas del escritor: la de triatleta. Y ojo, que no se contentaba con cualquier prueba, además de cinco medio Ironman, también ha hecho tres completos.

Ahora, cinco años después de su último triatlón, recuerda con cariño su etapa más deportiva. "Hubo un tiempo en el que yo hacía estas cosas. Sufrí un poquito y disfruté mucho. Ahora, cinco años después, miro estas fotos y lo echo de menos", comentaba en su Instagram, que acompañaba de fotos con la medalla por haber cruzado la meta, con el neopreno saliendo del agua, o sufriendo en los últimos kilómetros de carrera. Y todo comenzó con los maratones.

Y todo por dejar de fumar

El escritor ha contado que en su día dejó de fumar y comenzó a correr, aunque en declaraciones a Mundo Deportivo revela que no fue nada fácil. "Tras seis minutos en los que acabé agotado decidí hacer un maratón y solo siete meses después acabé el primero". Entonces estuvo años haciéndose 42 kilómetros en diferentes carreras por el mundo. Pero llegó 2012, se embarcó en un maratón de Valencia en el que afirma no se sintió del todo bien y que de no ser porque sus hijos que le esperaban en la meta, no la hubiese terminado. Fue tal el mal trago que decidió cambiar de prueba y comenzó a prepararse para el Ironman.

Y le gustó, porque entonces en su Twitter contaba que "el triatlón es muy divertido. ¡Qué descubrimiento!". Tanto que, en una entrevista con Las Provincias reconoció que uno de sus lugares favoritos de Valencia es el Puerto de la ciudad. Allí participó en uno de sus primeros medio Ironman. "Cuando empecé a hacer triatlón participé aquí y ha sido uno de los sitios donde mejor me lo he pasado. Hice una buena natación en un momento en el que me daba mucho miedo nadar".

Prepararse para una prueba de estas no es fácil, menos aún completarlo. Por eso cada persona que llega a la meta, aunque sea el último, se lleva una medalla que le acredita como 'hombre de hierro'. En total son tres distancias, más de 3'8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42'2 kilómetros de carrera. Todo en el mismo día y sin descanso. "Hacerlo te absorbe física y mentalmente", contaba al medio deportivo. En 2016 del Val se embarcó en uno de los Ironman más famosos de Europa, el de Klagenfurt, en Austria.

¿Volverá a hacer un Ironman?

En los últimos años ha reconocido que ha perdido forma física. "Antes estaba más fuerte porque hacía Ironman y ahora no hago nada, pero me encuentro bien", contaba en una entrevista con Woman. Pero ojo, porque en otra entrevista el tertuliano contaba que ya no tenía la misma forma que hace unos años, pero tiene una idea clara que exponía hace solo dos meses: "mi objetivo es retomarlo y volver a hacer algún día otro Ironman". ¿Por qué no ha vuelto? Según comenta, por falta de tiempo.