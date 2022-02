El surfista estuvo a punto de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio el pasado verano, cuando el deporte acuático debutaba en la competición. Pese a que lo intentó por todos los medios, solo dos surfistas se clasificaban por país y, finalmente, no pudo, quedando entre los suplentes para la competición en caso de que alguno de sus compañeros estadounidenses no pudiese ir a Tokio.

No obstante, en el último mes, antes de su victoria en Hawái, ha protagonizado una gran polémica alrededor del caso de Novak Djokovic en el Open de Australia por no estar vacunado. Aunque no se ha declarado antivacunas, Slater comentó que está en contra de "de los procedimientos médicos obligatorios" y que le preocupa no conocer las desventajas a largo plazo que puedan tener las vacunas contra la covid-19.