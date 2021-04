La edad no es un impedimento para practicar determinados deportes de montaña. La semana pasada lo constatamos con el ejemplo de Jordi Tosas, guía de alta montaña y escalador profesional que, a sus 53 años, seguía "igual de loco" que en otros tiempos más propicios para ello. Parece contradictorio que esto sea así, especialmente en el caso de la escalada, una práctica que requiere un estado físico envidiable. Pero no lo es. El caso del escalador catalán Francisco 'Novato' Marín es el ejemplo más claro de que nunca es tarde para adentrarse en deportes que, en el imaginario popular, parecen cosa de jóvenes.

Aumentar la dificultad a los 50

Fue a los 50 años cuando decidió ponerse en serio con el tema , aumentando el nivel de sus ascensiones, justo cuando su hijo, el escalador profesional Edu Marín, empezó a interesarse por este mundo. Ya jubilado, este año cumple 69, pero su afición sigue intacta. De hecho, ha llegado el momento vital idóneo, con más tiempo libre, para hacer lo que le llena de serotonina y adrenalina. "De cada etapa que he vivido, siempre digo que los recuerdos son muy bonitos. Siempre hay que vivir el presente, también para saber de dónde vienes, dónde estás y dónde vas", reflexiona.

Consejos de padre a hijo

Fue el propio 'Novato' quien llevó al pequeño Edu, por entonces de 13 años, a escalar en roca por primera vez. Los primeros consejos que le llegaron al hoy deportista profesional vinieron directamente de su padre , curtido en infinidad de paredes, nuevas vías, mosquetones y cuerdas. Con el paso de tiempo, cuyos primeros años fueron en compañía de su padre, Edu se lanzó al circuito profesional y hoy es uno de los escaladores más reputados de nuestro país.

"Puedes escalar hasta los 80 o 90 años"

Marín padre siempre ha renegado de las dificultades que acarrea el paso del tiempo en su disciplina fetiche. Una vez, en una entrevista concedida a la revista especializada Desnivel, le preguntaron por los posibles problemas que plantea la edad a la hora de escalar. Su discurso, profundamente antiedadista y sincero, es un halo de esperanza para los séniors interesados en este mundo y demuestra que, al menos en el deporte que él practica, la edad no es ninguna excusa.

¿La edad da problemas a la hora de escalar? "Ninguno, la escalada es un deporte para los viejos porque puedes escalar hasta los 80 o 90 años. Conozco a Joan Cerdá que está cerca de los 80 años y está abriendo nuevas vías en Montserrat. Voy a estar escalando hasta que me muera" , respondió.

Más de una década después, lo mantiene. "Cada día estoy más fuerte, voy a hacer 69 este año. Lo puedo demostrar", bromea. Le preguntamos si queda 'Novato' para rato y lo fía todo a los límites biológicos, porque por ganas no será. "Si la salud lo permite, no tengo lesiones y la salud me deja, sí. Yo soy amigo de Carlos Soria, que precisamente está en el Himalaya a los 82 años. Si te cuidas, el cuerpo te cuida, pero hay que cuidarlo también".