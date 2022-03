Si días atrás Dvorkovich comunicaba que la Olimpiada de Ajedrez no tendrá lugar en Moscú , como estaba previsto entre el 26 de julio y el 8 de agosto de este año, esta semana el Consejo de la FIDE, que aglutina a 198 países, ha aprobado una declaración condenando la acción militar rusa: "La FIDE se mantiene unida contra las guerras y condena cualquier uso de medios militares para resolver conflictos políticos".

La máxima popularidad del juego llegó con la Guerra Fría , un momento en el que la URSS necesitaba demostrar la superioridad del comunismo sobre el capitalismo. El ajedrez, un deporte que potencia el pensamiento estratégico, era visto no solo como un campo perfecto para competir, sino como una herramienta política . El Gobierno ruso no escatimó en invertir fuertemente en jóvenes que pudieran convertirse en los mejores en su disciplina. De hecho, los ajedrecistas fueron los primeros atletas soviéticos a los que Stalin permitió participar en torneos internacionales a mediados de la década de los 30.

Esa rivalidad histórica entre dos modelos antagónicos más allá del tablero vuelve a repetirse estos días. Karpov es diputado del Parlamento de Rusia por el partido de Putin y votó a favor del reconocimiento de las regiones ucranias de Donietsk y Luhansk como territorios rusos, aunque no ha opinado públicamente sobre la invasión militar a Ucrania. Kasparov sigue en el extremo opuesto del tablero. Obligado a exiliarse en Nueva York temiendo por su vida, es uno de los más populares y activos opositores a Putin , además de un férreo defensor de los derechos humanos. Nunca ha dejado de atacar al presidente ruso, al que llama "dictador" y del que espera que "algún día sea llevado ante la justicia por sus crímenes".

Karpov se verá afectado por las sanciones de la UE, pero la FIDE no se ha referido a él. La máxima institución del ajedrez sí ha condenado el apoyo público dado a la invasión por parte de jugadores como Sergey Karjakin , subcampeón del mundo en 2016, y el comentarista y gran maestro Sergey Shipov . Si llegara a haber sanciones podrían afectar a Karjakin, uno de los 8 jugadores clasificado para el Torneo de Candidatos que se celebrará en Madrid en la segunda quincena de junio de este año.

El interés de la ciudadanía rusa por el ajedrez de competición hoy ya no es el mismo. De hecho, comenzó a decaer con la 'perestroika', al mismo tiempo que se relajaba la confrontación política de bloques. Pero aunque los mejores jugadores rusos ya no reciban en la actualidad el trato de superestrellas, el espíritu ajedrecista del país aún pervive y la escuela rusa esgrime con dignidad su tradición y distinción. Que Rusia quede excluida de la alta competición internacional no deja de ser un doloroso aldabonazo al orgullo de Putin.