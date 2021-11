Lo de las agujetas es, definitivamente, una relación amor odio. Por un lado, son sinónimo de haber entrenado bien y te sientes realizado, en cierta manera. Por otro, son molestas, incómodas y, en los peores casos, te impiden llevar una vida normal. Sin embargo, la frustración máxima llega cuando tu compañero de deporte está que no se puede ni mover y tú, que hiciste exactamente lo mismo, no sientes ni una ligera molestia. Tranquilo, no quiere decir que lo haya hecho mejor que tú, depende de tus fibras musculares. Te lo explicamos.