Que no se diga que no lo intentas. Te has apuntado al gimnasio varias veces en toda tu vida y esos periodos los vas combinando con alguna tarde que sales a correr. Pero seamos sinceros, la pereza gana la mayoría de las batallas y lo que viene a ser constante no eres tanto como te gustaría con el deporte. La mayoría de propósitos de año nuevo están ligados a hacer ejercicio, pero la fuerza de voluntad es algo que pocas veces podemos controlar. ¿Y si hubiese una razón científica que explicase por qué no tenemos ganar de hacer deporte? Pues parece ser que sí, la hay, o al menos es lo que dice una investigación del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK).