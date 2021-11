‘Fan token’, la fórmula de los clubes deportivos para aumentar sus ingresos

La fiebre de los NFTs (Non Fungible Tokens) sigue subiendo y expandiéndose a más y más industrias. A pesar de las voces críticas que no han dudado en señalar el fuerte impacto medioambiental que tienen este tipo de activos digitales, cada vez son más quienes deciden trabajar con ellos. Prueba de ello tenemos, cómo no, en el vasto mundo de internet, donde día sí y día también podemos ver a artistas promocionando sus obras en el mercado de los NFT. Solo un par de datos: en instagram, el hashtag nftart (arte nft) acumula ya más de un millón de publicaciones, y la cuenta nft, en la que se publican diversas noticias relacionadas con el sector, acumula medio millón de seguidores. Casi nada.