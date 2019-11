Schwarzenegger contra Stallone: las rutinas de entrenamiento de los dos actores con más de 70 años

Han sido dos de los actores de acción más míticos de todos los tiempos. Tanto, que muchos dirán que están por encima de los demás y que protagonizan una de esas rivalidades eternas que dividen a todo el planeta: The Beatles vs. Rolling Stones; Pelé vs Maradona; tortilla con cebolla o sin cebolla. El caso es que ambos pasan de los 70 años y no quieren rendirse de ninguna manera. El bueno de Schwarzenegger (72) acaba de estrenar la última entrega de Terminator. Por su parte, Stallone (73) ha recuperado a John Rambo para la causa, con la quinta entrega de la saga.