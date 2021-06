España es de sobra conocida como 'La Roja', aunque en sus segundas equipaciones hemos visto el azul marino, el blanco o el amarillo, colores que, al fin y al cabo, tienen sentido. Pero hay otras muchas ocasiones en las que parece no tenerlo tanto, al menos cuando vemos que el vestuario no comparte gama cromática con la bandera, como suele ser normal en la mayoría de selecciones. ¿Te has dado cuenta de alguna? Pues el pasado, y las monarquías, tienen que ver en algunas que se saltan la 'norma' de los colores de la bandera.