Hace poco más de un mes Will Smith nos sorprendía a todos con una foto en la que se mostraba al natural y sin complejo alguno. A sus 52 años, el actor se sinceraba y se exponía como un mortal más, no solo por lo de ir en paños menores, más bien porque dejaba ver que su forma física ya no es la misma y que es el momento de bajar tripa con un reto similar al de Uppers con Pablo Carbonell e Iván Perujo. "Me voy a sincerar con todos ustedes. Estoy en peor forma que nunca", escribía a sus más de 53 millones de seguidores en Instagram. Ahora bien, días después supimos que todo formaba parte de un plan.