El físico de Xinmin Yang no ha sido fácil de conseguir y es fruto de décadas de trabajo, de entrenamiento diario y de llevar una alimentación saludable para conservarlo. Un físico por el que no aparenta los 72 años que tiene y que ha sido objeto de debate en las redes sociales y foros de deporte, donde algunos no se creían su edad, echándole a lo sumo poco más de 50 años.