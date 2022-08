Producen asco y hasta fobias . Pero, además, también son capaces de transmitir enfermedades . Las cucarachas son, probablemente, el insecto más odiado. Y uno de los más frecuentes: agujeros, tuberías, desagües ... Cualquier lugar es bueno para que aniden. Aunque les declaremos la guerra poniendo en práctica distintos trucos , la cocina es uno de sus sitios favoritos y uno de los que más peligros encierra . Si vemos una, lo habitual es que queramos pisarla. Error. Al hacerlo, contaminaremos el espacio con las bacterias, virus y patógenos que contienen en su organismo. En este caso, 'muerto el bicho', no 'acaba la rabia', sino que puede comenzar la propagación de algunas infecciones .

Las cucarachas en sí no transmiten enfermedades de manera directa, como pueden hacer, por ejemplo, los mosquitos o las garrapatas. Como no suelen picar o morder -aunque también es posible-, no son vectores, sino ‘transmisores mecánicos’, es decir, que transportan los patógenos de un lado a otro. Este transporte se puede hacer de varias maneras: