El caso de los dos científicos que se apostaron que en 2150 alguien viviría 150 años: sus descendientes podrán ganar 1.000 millones

El guante de su atrevida declaración fue recogido por Jay Olshansky, profesor de Salud Pública de la Universidad de Illinois, en Chicago, otro experto en envejecimiento, que no lo creía así. Yo no apostaría un dólar por ello, dijo Olshansky. Pero Austad, no se achicó y propuso apostar 150 dólares a que su afirmación era cierta.

Picado en su orgullo, Jay Olshansky no solo aceptó la apuesta, sino que propuso a Austad firmar un contrato a 150 años vista. Meterían 150 dólares cada uno en un fondo de inversión, y en 2150, cuando se cumpliera la apuesta y se pudiera comprobar quién había ganado, los descendientes del ganador rescatarían el dinero. Pero no debería estar muy seguro, porque añadió una cláusula al contrato que Austad aceptó: la persona que llegue a los 150 años en 2150 deberá estar en su sano juicio, lo que a esas edades es mucho decir .

En 2020, veinte años después, los dos científicos volvían a defender sus posiciones en un congreso médico sobre envejecimiento. Las tesis posthumanistas, las teorías que sostienen que la ciencia ayudará al hombre a ser inmortal, o al menos a vivir muchos más años, empezaban a despuntar, pero Olshansky seguía pensando que no será posible: "Ciertamente habrá avances que retrasarán muchos de los procesos biológicos del envejecimiento. Podremos extender la cantidad de años que las personas pueden vivir con buena salud, pero el cerebro es nuestro talón de Aquiles. Todavía no hay evidencia que sugiera que podremos detener los efectos de la pérdida diaria de neuronas que no se replican, y mucho menos revertirlo. Podemos reemplazar caderas, rodillas, corazones, etc., pero no podemos cambiar de cerebro" aseguraba.