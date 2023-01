Los gerontólogos afirman que para vivir muchos años con cierta salud hay que disponer de una buena genética. “ No se puede llegar tan lejos sin haber ganado la lotería genética al nacer” , afirma S. Jay Olshansky, profesor de salud pública de la Universidad de Illinois en Chicago en declaraciones al Washington Post . “Así que la regla número uno va a ser la genética”.

De hecho, en la primera entrevista que mantenemos con un médico o un especialista de salud la pregunta infalible es a qué edad han muerto nuestros padres y de qué enfermedad. Luigi Ferrucci, director científico del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, lo confirma: "Los hijos de centenarios suelen tener una vida más sana y larga que sus coetáneos, pero probablemente no se trate de un único gen, sino de un perfil, una combinación de genes ”, dijo Ferrucci.

Contar con una buena genética es una condición indispensable, pero no suficiente para ser longevo. Los expertos no terminan de ponerse de acuerdo sobre cuánto influye la genética en la longevidad de una persona frente a su estilo de vida. "Cuando estudiamos a estas personas, lo primero que sale es la genética. Pero si rascas un poco, empiezas a ver otras cosas", asegura Valter Longo , profesor de Gerontología en la Escuela Leonard Davis de la Universidad de California del Sur.

Por su parte, Jamie Justice, profesor adjunto de gerontología en la Universidad Wake Forest, afirma que la genética representa alrededor del 25% de la longevidad. El otro 75% está relacionado con el entorno: dónde se vive, qué se come, con qué frecuencia se hace ejercicio y cuáles son nuestras relaciones sociales y familiares.

El reto, en última instancia, no es vivir muchos años, sino vivir muchos años en buenas condiciones. Y en esa ecuación entra tanto el estilo de vida como cuestiones políticas de gestión de recursos. Según Justice, un buen sistema de sanidad pública “no se puede subestimar”. En su opinión, si disponemos de un sistema eficiente de salud, tendremos mayor esperanza de vida.

Nacer en un lugar del mundo desarrollado o no, en una zona de conflicto o no, tiene un enorme impacto en la longevidad. "La mayor discriminación es en qué coordenada de GPS nacemos", afirma Pablo Melchor, presidente de la ONG Ayuda Efectiva. Los centenarios y supercentenarios conocidos residen en Estados Unidos y Japón, países con un alto nivel de vida. Japón, de hecho, es el país con más centenarios per cápita.