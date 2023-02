El lío en redes con el Ozempic, el fármaco contra la diabetes que se está usando para adelgazar

Querer entrar en una talla a toda costa tiene efectos perjudiciales para la salud. Por poner un solo ejemplo, la influencer Kim Kardashian no ha dudado en tomar un fármaco destinado a los diabéticos para poder ponerse el mítico vestido con el que Marilyn Monroe cantó el cumpleaños feliz a JFK. Los productos, dietas o medicamentos milagro se han normalizado hasta el punto de que no se cuestionan ni la efectividad real ni los efectos adversos. El medicamento está destinado a curar una enfermedad, no tiene fines estéticos, y, como sabe cualquier médico, todo fármaco tiene un efecto secundario, así que tomarlo debe responder a una valoración responsable de pros y contras. ¿Qué cura y que desequilibra?